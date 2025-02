Jānis Lucaus: Apdrošināšanas nozare mainās straujāk nekā jebkad agrāk

Apdrošināšanas uzņēmumiem arī iekšēji ir jāizvērtē sava ietekme uz vidi un sabiedrību un jāmeklē veidi, kā to padarīt draudzīgāku apkārtējai pasaulei. Lai veiksmīgi ieviestu ilgtspējas principus, tiem jākļūst par daļu no uzņēmuma stratēģijas. Ir jāskaidro to nozīme darbiniekiem un jāiesaista paši darbinieki ilgtspējas mērķu noteikšanā un īstenošanā. Ir svarīgi, lai uzņēmumā valdītu vienprātība par to, kā dažādi procesi var dot pienesumu ilgtspējīgākai nākotnei.