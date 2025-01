Rūta Ežerskiene: Vai šis ir iekļaujošas līderības laikmets?

Latvijā sievietes biežāk nekā jebkur citur pasaulē ieņem vadošos amatus – saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) datiem Latvija ir pirmajā vietā ar 53,5%. Tas krietni pārsniedz OECD vidējo rādītāju 33%, un no Latvijas atpaliek arī tādas valstis kā Zviedrija, Polija un ASV. Neraugoties uz šo panākumu, rodas dziļāks jautājums – kāpēc Latvija ir izvirzījusies priekšgalā, un kādas mācības mēs varam gūt par profesionālās izcilības un personīgā piepildījuma līdzsvarošanu?

Neraugoties uz Latvijas līderpozīcijām sieviešu pārstāvības ziņā, izaicinājumi joprojām pastāv. Tikai 25% valdes locekļu lielākajos Latvijas uzņēmumos ir sievietes. Tas atbilst arī "Boston Consulting Group" (BCG) ziņojuma "Dzimumu līdztiesība Eiropas banku sektorā 2024" atklājumiem, kur norādīts, ka sievietes veido tikai 24% no valdes locekļiem Eiropā. Strukturālie šķēršļi, īpaši augstākajos līmeņos, joprojām ir globāla problēma.

Globāli progress sieviešu pārstāvībā vadošos amatos ir bijis pakāpenisks. Saskaņā ar "Women in the Workplace 2024" ziņojumu, kuru izstrādājusi "McKinsey" un "LeanIn.Org", sievietes šobrīd ieņem 29% C līmeņa amatu ASV korporācijās, salīdzinot ar 17% 2015. gadā. Tomēr sistēmiskas problēmas joprojām pastāv – uz katriem 100 vīriešiem vadītāja amatā tiek paaugstināta tikai 81 sieviete. Eiropā BCG lēš, ka pilnīgas dzimumu līdztiesības sasniegšana vadības līmenī var aizņemt vēl desmitgadi.