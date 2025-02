Janvāris finanšu tirgos: akcijas uzrāda kāpumu,bet Ķīnas AI inovācija maina spēles noteikumus

Ne bez pāris pārsteigumiem janvāra beigās – pasaules akciju tirgi mēnesi noslēdza ar solīdu, pozitīvu atdevi, Eiropas indeksiem pārspējot savus Amerikas sāncenšus, gūstot labumu no bažu mazināšanās par jauniem ASV tarifiem un investoru novirzes no dārgām ASV tehnoloģiju akcijām. "S&P 500" janvārī pieauga par 2,7%, "Russell 2000" par 2,5%, "Nasdaq-100" pakāpās par 2,2% un "Dow Jones" uzrādīja 5,0% pieaugumu. Kā jau minēts, Eiropas akcijām klājās labāk – "STOXX 600" pieauga par 6,3%, sasniedzot labāko mēneša rezultātu salīdzinājumā ar "S&P 500" desmit gadu laikā.

Sji nospiež sarkano pogu

Visticamāk, mēneša svarīgākais notikums bija Ķīnas "DeepSeek" mākslīgā intelekta modeļa atklāšana, kas 27. janvārī izraisīja ASV, Eiropas, Taivānas un Japānas tehnoloģiju, enerģētikas un pusvadītāju ražotāju akciju kritumu divciparu procentu līmenī. Nasdaq Composite, galvenajam ASV tehnoloģiju tirgus indeksam, piedzīvojot vairāk nekā 3% kritumu. ASV tehnoloģijas giganta "Nvidia" akciju cena nokritās par 17%, samazinot tirgus kapitalizāciju par gandrīz 600 miljr. ASV dolāru, un izslēdzot to no pasaulē vērtīgākā uzņēmuma pozīcijas. Starp lielākajiem zaudētājiem bija tādi giganti kā "Siemens", kura akcijas nokritās par 20%, "Broadcom" ar 17% kritumu un AMD, zaudējot 6%.

Ekonomiskie dati joprojām nav optimāli

Tarifu kari atgriežas

Ieviešot tarifus galvenajiem ASV tirdzniecības partneriem, Tramps ir atkal izraisījis spriedzi globālā tirdzniecībā. Vispirms viņš noteica 25% tarifu visām precēm no Kolumbijas, potenciāli palielinot to līdz 50%, Kolumbijai atsakoties pieņemt nelegālo imigrantu repatriācijas reisus no ASV. Galu galā, Kolumbijas prezidents Petro padevās un repatriēja imigrantus ar Kolumbijas valdības lidmašīnām, pēc kā Tramps atcēla tarifus.

Tramps arī paziņoja 25% muitas tarifu importiem no Kanādas un Meksikas, atsaucoties uz bažām par nelegālo migrāciju un fentanila kontrabandu. Tarifi daudz vairāk skars tieši Kanādu un Meksiku, jo Kanādas eksports uz ASV veido 18% no Kanādas ekonomikas, kamēr Amerikas eksports uz Kanādu ir tikai 1% apmēra no ASV IKP. Meksikas eksports uz ASV veido aptuveni 43% no tās ekonomikas, bet ASV uz Meksiku veido ap 2% no ASV IKP. Turklāt, Ķīnas precēm tika piemērots 10% muitas tarifs, Trampam apsūdzot Ķīnu PTO noteikumu pārkāpšanā un opioīdu krīzes veicināšanā, atbalstot fentanila prekursoru eksportu uz ASV.