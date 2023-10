Izvirzi mērķus uzkrājumu veidošanai

Katrai mājsaimniecībai individuāli vajadzētu izvērtēt savus ikmēneša ienākumus un izdevumus un atbilstoši budžetam veidot nepieciešamo summu neparedzētām situācijām. Tajā pašā laikā nereti viens no iemesliem, kāpēc netiek veidoti uzkrājumi, ir motivācijas trūkums. Konkrētu mērķu uzstādīšana var būt kā labs pamudinājums uzkrājumu veikšanai, turklāt nav jābaidās no lielākiem mērķiem, piemēram, uzkrājumiem mājokļa remontam, ģimenes biznesa uzsākšanai, pirmajai mājokļa iemaksai vai nodrošinājumam vecumdienām. Uzkrājumu veidošana būs vieglāka, ja katram mērķim tiks noteikts termiņš, kā arī vēlamā summa tā īstenošanai.

Sastādi reālistisku un vienkāršu plānu

Maini domāšanu

Atrodi vismaz vienu veidu kā uzkrāt, mainot paradumus

Lai iegūtu papildu naudu uzkrājumu daļai, ieteicams pārdomāt, kādi tēriņi ikdienā ļautu ietaupīt līdzekļus. Piemēram, gatavošana mājās, jaunas grāmatas iegādes nomaiņa pret bibliotēkas apmeklējumu vai pārvietošanās ar velosipēdu ir tikai daļa no iespējām, kas palīdzēs iegūt papildu finanšu resursus uzkrājumiem. Tāpat vēlams regulāri pārskatīt izmaksas dažādiem ikdienas pakalpojumiem, kas bieži tiek veikti kā automātiskie maksājumi no bankas kontiem, piemēram, kāda pakalpojuma abonēšanas maksas (par mūzikas, video straumēšanas pakalpojumiem un tamlīdzīgi). Pārskatot aktuālās izmaksas un salīdzinot tās ar citiem piedāvājumiem, var uzzināt, vai tirgū nav parādījies kāds izdevīgāks pakalpojuma sniedzējs, kas ļaus ietaupīt.

Padomā divreiz un nebaidies piesaistīt speciālistus

Ienākumu pieauguma iesaldēšana

Ir situācijas, kad mums pieaug ienākumi, piemēram mainot darbu vai saņemot paaugstinājumu, ir grūti to uzreiz neiztērēt un nepārvērst lielākos ikdienas izdevumos vai kaut ko iegādāties. Tāpēc viena no grūtākajām personīgo finanšu pārvaldības prasmēm ir pie ienākumu palielinājuma nepalielināt arī izdevumus, bet papildu ienākumus atlikt uzkrājumam. Ja tas izdodas, tad rodas papildus finanšu rezerve, ko var novirzīt finanšu neatkarības iegūšanai.

Liec naudai strādāt

Viens no drošākajiem veidiem, kā vienlaikus audzēt savu kapitālu un parūpēties par pietiekamiem uzkrājumiem vecumdienām, ir līdzekļu novirzīšana 3. pensiju līmenim. Ņemot vērā, ka iemaksas 3. pensiju līmenī vairumā gadījumu veic persona pati, summas apmēru un biežumu var noteikt pats, atkarībā no savām iespējām un mērķiem. Turklāt, atšķirībā no citiem uzkrājumu rīkiem, piemēram, krājkonta, līdzekļiem pensiju fondos ir lielāks peļņas potenciāls jeb atdeve no ieguldījuma, jo līdzekļi tiek ieguldīti finanšu tirgos. Tāpat, veicot iemaksas 3. pensiju līmenī, ir iespējams saņemt Iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksu no iemaksātas summas, kas padara šo uzkrājumu rīku vēl izdevīgāku.