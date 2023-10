Šobrīd turpinās aktīvas diskusijas par atvērtāku nosacījumu piemērošanu viesstrādnieku iekļaušanai Latvijas darba tirgū, kas pēc savas būtības un dabas ir ļoti komplicēts jautājums un izsauc dažādas reakcijas gan politiskajā līmenī, gan sabiedrībā. Kādēļ? Jo jautājums ietver gan stratēģiskus valsts nozīmes jautājumus, piemēram, valsts drošība, gan arī praktiskus apsvērumus, kas saistīti ar skaidras un atsekojamas sistēmas nodrošināšanu par šo jautājumu atbildīgo iestāžu vidū. Tajā pašā laikā "vilciens dodas uz priekšu", un jau šobrīd uzņēmumi arvien aktīvāk piesaista darbaspēku no citām valstīm.

Visvairāk darba atļauju nemainīgi pēdējos gadus tiek izsniegts būvniecības, transporta un pārvadājumu nozarēs, kā arī IT un programmēšanas jomas speciālistiem. Tajā pašā laikā svarīgi apskatīt arī statistikas otru pusi. Šobrīd saskaņā ar PMPL datiem anulēti ir gandrīz 7000 atļauju un pārsvarā tajās pašās nozarēs, un visbiežāk darba attiecības pārtraucis pats darba ņēmējs, jo citā valstī atradis labāk atalgotu darbu.

Jautājums, cik no šiem 13 vai 20 tūkstošiem trešo valstu pilsoņu, kam ir izsniegtas darba atļaujas, ir nonākuši Latvijas darba tirgū un cik tomēr diezgan taisnā ceļā ir devušies no Latvijas tālāk? Jau šobrīd esam sastapušies ar citu ES valstu neapmierinātību, ka ar Latvijas darba vīzām ieplūst citās valstīs to prasībām neatbilstošs darbaspēks.