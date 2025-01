Drona dēļ pirmdienas vakarā uz citām lidostām pārvirzītas trīs uz Rīgu lidojušas lidmašīnas

No Rīgas lidostas uz Viļņas lidostu pārvirzīts Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" reiss no Sofijas un Ungārijas zemo cenu aviokompānijas "WizAir" reiss no Kutaisi, savukārt atpakaļ uz Helsinkiem atgriezās Somijas nacionālās aviokompānijas "Finnair" reiss.