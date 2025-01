Aicina uzmanīties no iespējamiem krāpnieciskiem zvaniem par elektrības skaitītāju nomaiņu

"Sinhronizācijas procesam nav saistības nedz ar mājokļos esošiem elektroenerģijas skaitītājiem un to nomaiņu, nedz citām tehniskām darbībām, kas saistītas ar elektroenerģijas pieslēgumu mājsaimniecībām. Sinhronizācija ir būtisks notikums, kam veltīta rūpīga, sistemātiska gatavošanās vairākos līmeņos – fiziskās infrastruktūras gatavība, pārvades operatoru IT sistēmu attīstība, reģionālā sadarbība un iesaistīto pušu koordinēta rīcība nacionālā līmenī. Tehnisko sinhronizācijas procesu īsteno trīs Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori – Latvijas (AS "Augstsprieguma tīkls"), Igaunijas un Lietuvas kopā ar Polijas sistēmas operatoru no Eiropas vienotā tīkla puses," skaidro klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.