"Samsung" prezentē "Galaxy S25" sēriju: redaktora eksperiments ar mākslīgo intelektu

Viss zemāk slīprakstā esošais teksts ir mākslīgā intelekta veidots. Es tam iedevu savas piezīmes un palūdzu uzrakstīt rakstu "Delfi" stilā. Ar to stilu gan tam īsti neveicās, bet esmu patiesi pārsteigts, cik salīdzinoši jēdzīgu rakstu tas spēja izveidot no manām visai haotiskajām piezīmēm.

Jaunās AI iespējas ietver mājasdarbu un zīmēšanas palīgu, kas palīdz risināt matemātiskas formulas vai pārvērst skices pilnvērtīgos attēlos. Telefons spēj arī automātiski plānot dienu, izmantojot funkcijas "Now Bar" un "Now Brief", kas apkopo AI radītus ieteikumus, lai lietotājam būtu ērtāk organizēt ikdienu. Turklāt ierīce piedāvā personalizētus ieteikumus, mācoties no lietotāja paradumiem un piedāvājot automatizēt rutīnas, piemēram, viedā mājas tīklā ieslēdzot noteiktus režīmus televizoram vai putekļsūcējam.