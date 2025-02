Sīva konkurence – vairāk nekā 700 kandidātu cīnījušies par astoņām IT prakses vietām

Latvijas IT nozarē vērojama pretrunīga situācija – kamēr pieredzējušu speciālistu joprojām trūkst, iesācēju līmenī konkurence kļūst arvien sīvāka, novērojuši apdrošināšanas kompānijas "If Apdrošināšana" pārstāvji.

Šo tendenci iezīmē lielā interese par "If Apdrošināšana" tehnoloģiju apmācību programmu "IT Trainee Program". Uz astoņām prakses vietām pieteicās rekordliels pretendentu skaits – vairāk nekā 700 kandidātu, no kuriem 328 izvēlējās testēšanas, bet 386 – programmēšanas virzienu.

Pārmaiņas IT speciālistu pieprasījumā atklāj, ka katru gadu IT vakanču skaits samazinās, īpaši iesācēju līmenī. Vienlaikus sabiedrībā turpinās aktīva nozares popularizēšana un aicinājumi pārkvalificēties, kas noved pie nopietna jautājuma – vai plašie aicinājumi mainīt karjeru ir saskaņā ar reālajām iespējām, ko nozare var piedāvāt?

"Programmu īstenojam jau 12. reizi, un iepriekšējā uzsaukumā tika saņemti 180 pieteikumi, tātad – interese pieaugusi teju četrkārt. Lai izskaidrotu šīs izmaiņas, veicām kandidātu aptauju. Tā atklāj, ka 56 % aptaujāto lielākais izaicinājums, uzsākot karjeru IT jomā, ir ierobežotās prakses un junior pozīciju iespējas. Mēs kā darba devējs apzināmies savu lomu situācijas risināšanā un cenšamies rīkoties pēc iespējām, piedāvājot ne tikai teorētiskās zināšanas, bet reālu praksi un potenciālas karjeras iespējas uzņēmumā," skaidro "If Apdrošināšana" Baltijas IT vadītājs Jānis Kesteris.

Iepriekšējo programmu rezultāti bijuši veiksmīgi – no kopumā 90 dalībniekiem vairāk nekā puse ir pievienojušies If izstrādes komandām. Turklāt viens no 2018. gada absolventiem nupat saņēma gada darbinieka apbalvojumu "If Stars", apliecinot programmas ilgtermiņa ietekmi un kvalitāti.

Savukārt starp šī gada programmas finālistiem ir dažādi cilvēki - gan pieredzējuši profesionāļi citās jomās, kuri izvēlējušies mainīt karjeru, gan IT studenti. Testētāju pozīcijai, piemēram, pieteicās un konkursu izturēja tulkotāja ar iepriekšēju praksi testēšanas jomā un valsts iestādes projektu vadītājs ar pašmācības ceļā apgūtām prasmēm. Šī daudzveidība atspoguļo "If" pieeju – vērtēt kandidātu ne tikai pēc viņa tehniskajām prasmēm, bet arī motivāciju un spēju pielāgoties strauji mainīgajai nozarei.

Šogad programmu uzsāk astoņi dalībnieki, kuri nākamo sešu mēnešu laikā apgūs teorētiskās zināšanas un piedalīsies reālu projektu izstrādē. Papildus tam, viņi tiks iesaistīti dažādos iekšējos pasākumos, kas ļaus neformālākā vidē veidot attiecības ar kolēģiem un iepazīt uzņēmuma kultūru.

"Mēs apzināti turpinām investēt jēgpilnās apmācību programmās, kas ļauj jaunajiem speciālistiem iegūt praktisko pieredzi atbalstošā vidē. Lai gan šobrīd novērojama tirgus palēnināšanās, nākotnes pavērsieni var būt strauji un negaidīti. Tieši tāpēc ir būtiski saglabāt ilgtermiņa skatījumu uz talantu attīstību," uzsver Kesteris.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!