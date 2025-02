"Apple" tirgū laiž jaunu, lētāku viedtālruņa "iPhone 16" versiju

Pēdējos gados "Apple" saskaras ar spēcīgu konkurenci no "Google" un "Samsung" puses – gan budžeta viedtālruņu, gan mākslīgā intelekta jomā. Piemēram, "Google" lētākie "Pixel A" sērijas tālruņi ir saņēmuši labas atsauksmes, un gan "Google", gan "Samsung" pēdējā gada laikā piedāvājuši "Android" ierīces ar jaunām mākslīgā intelekta funkcijām.

Eksperti uzsver, ka jaunas produkts iezīmē arī uzņēmuma pāreju no "iPhone SE" – budžeta "iPhone" līnijas, ar kuru "Apple" debitēja 2016. gadā un kuru pēdējo reizi atjaunoja 2022. gadā. Saskaņā ar pētījumu kompānijas "Consumer Intelligence Research Partners" datiem, "iPhone SE" veidoja tikai nelielu daļu no "Apple" "iPhone" pārdošanas apjomiem. 2024. gada decembrī tas veidoja tikai 5% no ASV "iPhone" pārdošanas apjoma.