Pieaudzis neapzinīgo dronu pilotu skaits; visvairāk pārkāpumu – Vecrīgā un Ķīpsalā

Visbiežāk pārkāpumus pieļauj vīrieši vecumā no 20 līdz 45 gadiem, vienlaikus 2024. gadā palielinājies to pārkāpēju skaits, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu. CAA atgādina, ka par drona ekspluatantu var reģistrēties no 16 gadu vecuma, bet, sasniedzot 18 gadu vecumu, tālvadības pilots var uzņemties atbildību par citiem pilotiem.