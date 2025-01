LVM pirmsākumos viens no galvenajiem izaicinājumiem iecirkņu vadītājiem bija atrast piemērotākos risinājumus, kā efektīvi apsaimniekot lielas meža platības, un laika gaitā izkristalizējās virzieni, kuri jāattīsta un kuros nepieciešams ieguldīt finansiālos līdzekļus. Kā piemēru var minēt meža infrastruktūras būvēšanu un uzturēšanu. "Ceļi ir jebkuras ekonomikas pamats, taču meža ceļi, kas ir pieejami tagad, ir kā diena pret nakti ar to, kas bija pirms 25 gadiem," piebilst Gunārs.



Klīves iecirknī, kuru Gunārs vadīja, divtūkstošo gadu sākumā tika realizēts LVM ceļu attīstības pirmais pilotprojekts, kam sekoja intensīva meža autoceļu izbūve. Viņš toreiz aktīvi līdzdarbojās un vadīja ceļu izbūvi savā iecirknī. Savukārt mūsdienās ar to jau nodarbojas cilvēki, kas šajā jomā specializējušies. Vēl viens izaicinājums bija meža meliorācijas sistēmu pārtīrīšana, kas ir ļoti svarīga infrastruktūras daļa. Tā nepieciešama, lai uzlabotu meža augšanas apstākļus un regulētu ūdens līmeni augsnē.