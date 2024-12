"Līknēs staltbriežu populācija ir nostabilizējusies, bet salīdzinoši tāpat ļoti augsta. Jautājums – kāds ir optimālais līmenis? Igaunijā, tepat mums blakus, ir, cik man zināms, ap 7000 staltbriežu. Mums ir desmitreiz vairāk! Vēl jau ir aļņi un stirnas, kas arī nodara postījumus," stāsta AS "Latvijas valsts meži" Mežkopības izpilddirektors Mārtiņš Gūtmanis.



"Mednieki teiks, ka dzīvnieku varētu būt vēl vairāk... Bet resurss, ko mēs visi apsaimniekojam, ir viens – tā ir zeme. Lai mēs audzētu mežu, lai lauksaimnieks audzētu labību, mednieks medītu, vajag zemi. Ideāli būtu, ja visi būtu apmierināti, bet tā nekad nebūs, tāpēc jāatrod līdzsvars. Ko es kā mežkopis varu teikt? Apmēram pusi Latvijas teritorijas aizņem meži, un mēs zinām, ka mežs mums sniedz dažādus pakalpojumus. Pirmkārt, tā ir atpūtas vieta sabiedrībai, jo, pēc aptauju datiem, apmēram 80% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka labprāt dodas uz mežu – staigāt, braukt ar riteni, vākt ogas, sēnes. Pasaulē nav nemaz tik daudz valstu, kur meži ir tik brīvi pieejami! Nevar nepieminēt arī koku nozīmi klimata pārmaiņu kontekstā – koki piesaista ogļskābo gāzi un, jo ātraudzīgāks koks, jo vairāk viņš to absorbē. Otrs – mežu mēs audzējam, lai vēlāk iegūtu koksni, radītu produktu ar pievienoto vērtību, tādējādi ceļot iekšzemes kopproduktu. "Latvijas valsts meži" turklāt 2023. gadā valsts budžetā iemaksāja 176,7 miljonus eiro. Treškārt, mežs ir mājvieta daudzām sugām. Un visas šīs lietas ir jāsalāgo. Mēs mežsaimniecības nozarē vadāmies pēc misijas veidot sakoptu, neatkarīgu un pārtikušu valsi un esam apņēmušies līdz 2050. gadam Latvijas mežaudžu ražību palielināt par 25%."



Mārtiņš Gūtmanis uzsver – nevar ignorēt to, ka mežā ir dzīvnieki, un mežkopji ar medniekus pārstāvošajām organizācijām, kas apsaimnieko medījamo dzīvnieku populāciju, ir vienojušies par saprātīgu, pieļaujamu bojājumu līmeni, var teikt – ziedojumu Meža mātei: no stādītajiem kociņiem svaigi bojāti ir pieci procenti jeb 50 no 1000 iestādītajiem kociņiem; jaunaudzei, kam ir jau apmēram 15 gadi, – 300 kociņi no 1000 (ņemot vērā bojājumus visu šo gadu laikā). Ap šo laiku priedēm jau izveidojusies tā saucamā kreves miza un tās "kļuvušas patstāvīgas".



Šobrīd postījumu līmenis tomēr ir daudz augstāks par pieļaujamo.



Protams, arī "Latvijas valsts meži" saviem spēkiem, cik var, mēģina pasargāt jaunaudzes. Gadā tam tiek tērēti apmēram 5,7 miljoni eiro. Tie pamatā ir individuāli aizsardzības līdzekļi: gan smilts un līmes maisījums, ko uzklāj uz kociņu galotnēm, gan repelents ar asins smaku. Pārnadžiem, īpaši aļņiem, arī ļoti nepatīk aitu tauki un vilna – tā ir iedarbīga sentēvu metode. Efektīvākais veids būtu žogs, bet tas ir dārgi, turklāt pēc gadiem tas atkal jājauc nost, un vēl – cik ļoti sabiedrība gribētu redzēt mežu, cauraustu ar žogiem, kas apņem jaunaudzes...