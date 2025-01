Vai zināji, ka AS "Latvijas valsts meži" (LVM) datubāzē ir reģistrētas ap 8000 lielo putnu ligzdas? Daudzās no tām ligzdo īpaši aizsargājamu sugu putni. Ap 500 jeb 6,5% no visām uzskaitītajām ligzdām atrodas ārpus LVM apsaimniekotajām teritorijām.

Kāpēc tā? "Vērtējot mūsu mežsaimnieciskās darbības ietekmi uz vidi, vērtējam arī piegulošās teritorijas. Piemēram, ja valsts mežos plānojam būvēt meža autoceļu ļoti netālu no robežas ar citu īpašnieku mežiem, cenšamies vērtēt arī ietekmi blakus teritorijās, tostarp veicam arī vairāku īpaši aizsargājamo putnu sugu monitoringu," stāsta Uģis Bergmanis, LVM vecākais vides eksperts un ornitologs, viens no vadošajiem mazo ērgļu pētniekiem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā.