Koka būvniecības renesanse Latvijā: ir ne tikai resursi, bet arī zināšanas

Salīdzinot ar citiem būvmateriāliem, piemēram, betonu vai tēraudu, koksnei ir ievērojami mazāks enerģijas patēriņš ražošanā un transportēšanā, tāpēc tās oglekļa pēdas nospiedums ir ievērojami zemāks. "Koksne ir CO2 neitrāla gandrīz visās apstrādes fāzēs – salīdzinot ar betonu vai, piemēram, metālu, kam nepieciešama kausēšana, koksnes ražošana ir videi daudz draudzīgāka," stāsta AS "Latvijas valsts meži" komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs.



Pretēji dažādiem stereotipiem un aizspriedumiem – koks ir arī ļoti izturīgs materiāls. Tas ir dabiski elastīgs, līdz ar to labi spēj panest dažādas slodzes. Ievērojot pareizas apstrādes priekšnoteikumus (kokam jāļauj "elpot", jāizmanto krāsa vai laka, kas laiž cauri gaisu), koks būs labs siltumizolators un dabiski spēs arī regulēt mitrumu telpās. Ja mitrums būs pārāk liels, koksne daļu no tā absorbēs. Savukārt, ja gaiss kļūs pārāk sauss, koks savākto mitrumu "atdos".



Daudziem ir uzskats, ka koks ir ugunsnedrošs materiāls. Jā, koks deg, taču tā degšanas ātrums ir paredzams – tas ir apmēram viens milimetrs minūtē, un koka ēka degot savu konstruktīvo stiprību nezaudē tik ātri kā, piemēram, dzelzsbetona ēka ar tērauda pārsedzēm. Īpaši bīstamas ir metāla konstrukcijas, kas sakaršanas rezultātā var strauji sabrukt. Turklāt ēkās, kas būvētas no sintētiskiem materiāliem un plastmasas detaļām, degot izdalās indīgi izgarojumi, kas ir pat bīstamāki par atklātu liesmu. "Atkal jau varam secināt – koks ir veselīgāks," piebilst Kotovičs.