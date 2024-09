Rekors kopā ar citiem ekspertiem piedalījās nākotnes mājokļiem veltītā paneļdiskusijā nekustamā īpašumu darījumu asociācijas LANĪDA rīkotajā konferencē. Viena no tendencēm, ko izcēla tirgū strādājošie, ir "less is more" jeb "mazāk ir vairāk" – cilvēku rocība liek izvēlēties mazākus, kompaktākus mājokļus, attīstītājiem attiecīgi mēģinot pielāgoties šim pieprasījumam.