Šobrīd namu sākuši apdzīvot tā pirmie īrnieki. Pirmajos divos mēnešos izīrēta vai rezervēta trešdaļa no visiem piedāvājumā esošajiem dzīvokļiem. Zērvena stāsta, ka īrei tiek piedāvāti dzīvokļi dažādās platībās un cenu kategorijās. Studijas tipa dzīvokļi ar platību no 18 līdz 44 m² ir pieejami par 450 līdz 800 eiro mēnesī, iekļaujot mēbeles. Savukārt divu istabu dzīvokļi, kuru platība ir no 34 līdz 59 m², tostarp arī divstāvu dzīvokļi, mēnesī izmaksā 550 līdz 1000 eiro.