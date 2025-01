Rīgā top jauns kopdzīvošanas nams jauniešiem

Pateicoties 5,3 miljonu eiro finansējumam no "Bigbank" Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 38, top kopdzīvošanas jeb "co-living" telpas jauniešiem no visas pasaules jeb "Youston", informē "Bigbank" Latvijas filiālē.

"Iespējams, "co-living" jeb kopdzīvošana varētu raisīt asociācijas ar kopmītnēm, taču šis koncepts ir krietni attīstītāks, jo tā pamatā ir dalīšanās ekonomikas pieeja – resursi tiek efektīvāk izmantoti, samazinot nepieciešamību pēc privātām telpām, kas ikdienā netiek aktīvi lietotas. Tā mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti, piedāvājot koplietojamas dzīvojamās telpas, kas veicina socializāciju un rada kopienas sajūtu cilvēkiem no visas pasaules," saka "Bigbank" Latvijas filiāles korporatīvo darījumu nodaļas vadītājs Mareks Grodskis.

Jaunajā namā būs privāti dzīvokļi, kā arī koplietošanas telpas, piemēram, trenažieru zāle, sauna, meditācijas telpas, kinoteātris, lasītava, kopīga ēdamistaba un kopstrādes risinājumi. Taču vispievilcīgākais aspekts ir starptautiskā kopiena – dažos no jau īstenotajiem "Youston" projektiem dzīvo un laiku kopā pavada cilvēki no desmitiem dažādu valstu.

"Kaita Group" pārvaldīto projektu dati liecina, ka vairāk nekā puse no kopdzīvošanas nama "Youston" iemītniekiem Viļņā ir ārzemnieki – studenti vecumā no 18 līdz 25 gadiem un strādājošie vecumā no 26 līdz 35. Tiesa, pēdējie biežāk izvēlas projektu "Youston Apartments" Viļņas apkaimē Naujamiestis. Latvis norāda, ka kopdzīvošanas mājokļi ir pielāgoti gan studentu, gan strādājošo īrnieku dažādajām vajadzībām.