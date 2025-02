Vecums, ienākumi, īpašuma izvēle: banka uzzīmē mājokļa kredītņēmēja portretu Latvijā

Baltijas valstu iedzīvotāji dod priekšroku salīdzinoši nelieliem dzīvokļiem – 40% no visiem noslēgtajiem aizdevuma līgumiem paredz dzīvokļu iegādi, kuru platība ir no 36 kvadrātmetriem līdz 55 kvadrātmetriem. Vēl trešdaļa iegādājusies dzīvokli, kuru platība ir no 56 kvadrātmetriem līdz 75 kvadrātmetriem.

Savukārt iecienītākā privātmāju platība ir no 100 līdz 150 kvadrātmetriem (28% no visiem līgumiem), kā arī no 150 līdz 200 kvadrātmetriem (25% no visiem līgumiem). Zīmīgi, ka pērn vērojams intereses pieaugums pēc salīdzinoši mazākām privātmājām – līdz 100 kvadrātmetriem, kas veido aptuveni 16% no visiem privātmāju iegādei vai renovācijai izsniegtajiem aizdevumiem. Tas, iespējams, skaidrojams ar pieaugošo moduļu māju popularitāti.