Gada sākumā reģistrēti nekustamā īpašuma darījumi 122,09 miljonu eiro vērtībā. Kur bijušas lielākās vidējās summas?

Aizvadītajā mēnesī reģistrēti vairāk nekā 2,5 tūkstoši darījumi ar nekustamo īpašumu, kuru kopējā summa sasniedza 122,09 miljonus eiro, liecina "Lursoft IT" apkopotie dati.

Vairāk nekā pusi no kopējā darījumu skaita janvārī veido darījumi ar telpu grupām. "Lursoft IT" izpētījis, ka 2025. gada pirmajā mēnesī reģistrēti vairāk nekā 1500 darījumi ar telpu grupām, to kopējai summai sasniedzot 73,72 miljonus eiro.