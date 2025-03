Kam pievērst uzmanību, iegādājoties dzīvokli?

Pirms dzīvokļa iegādes ir svarīgi sazināties ar apsaimniekotāju, lai izzinātu tā sasniedzamību un atvērtību. Tas radīs priekšstatu par to, vai apsaimniekotājs būs pieejams un atsaucīgs problēmsituāciju risināšanas gadījumā, kā arī palīdzēs saprast, vai mājas apsaimniekotājs rūpēsies par ēkas tehnisko stāvokli, nodrošinot remontdarbus, kas ietekmē ne tikai īpašuma nākotnes vērtību, bet arī iedzīvotāju ikdienas komfortu.

Apskatot īpašumu, ir būtiski apvaicāties par plānotajiem un veiktajiem remontdarbiem iepriekš, kas ļaus arī saprast, vai ēkas iedzīvotāji veido uzkrājumu remontdarbiem un vai avārijas situācijās būs pieejami līdzekļi to risināšanai. Ja mājai nav veikti siltināšanas pasākumi, svarīgi uzzināt, kādi ir plāni attiecībā uz to. Neatkarīgi no mājas stāvokļa, ir nepieciešams izrunāt arī plānotos taupības pasākumus, tuvojoties apkures sezonai, iesaka eksperts.