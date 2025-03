Foto: Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā atjauno konstrukcijas

Kopš 2024. gada novembra Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā notiek vērienīgi vēsturisko metāla konstrukciju pastiprināšanas darbi, kurus par nepilniem 600 000 eiro pēc SIA "Rīgas nami" pasūtījuma veic AS "Būvuzņēmums Restaurators", informē uzņēmumā.

"20. gadsimta 20. gados celtās būves konstrukciju mezgli bija savu nokalpojuši, un tas ir tikai laika jautājums, kad šie stiprinājumi kļūtu bīstami arī tirgus apmeklētājiem," stāsta AS "Būvuzņēmums Restaurators" atbildīgais būvdarbu vadītājs Dāvis Priede.

"Faktiski konstrukcijas ir vēl vecākas, jo par pamatu šiem paviljoniem tika ņemti Pirmā pasaules kara ķeizariskās Vācijas armijas dirižabļu lidostas gaisakuģu jeb "cepelīnu" angāri, kas atradās Vaiņodē. Taču tā kā tie bija par lielu, tika nolemts izmantot vien angāru augšējās daļas, pašas celtnes ceļot no mūra un dzelzsbetona. Taču tā kā Rīgas Centrāltirgus ēkām bija nepieciešamas arī citas dzelzs konstrukcijas, tad tās savukārt 1925. gadā – starp citu, tieši pirms 100 gadiem – uzticēja būvēt AS "Stars". Tādēļ savā ziņā tas pat ir zīmīgi, ka to atjaunošanas darbi tiek veikti tieši tagad," uzsver Priede.