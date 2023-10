Būvkompānija un nekustamo īpašumu attīstītājs SIA "YIT Latvija" atzīmējis spāru svētkus šī gada janvārī uzsāktajam dzīvojamo namu kompleksam "Kaivas kvartāls", informē uzņēmumā.

"Kaivas kvartālu", kas atrodas Rīgas Dreiliņos, robežojoties ar Mežciemu, veidos piecas sešstāvu ēkas, kopumā iegādei piedāvājot 360 dzīvokļus. Paredzēts, ka pirmā no kompleksa ēkām ekspluatācijā tiks nodota nākamā gada vasarā.

Dzīvojamo namu komplekss "Kaivas kvartāls" sastāvēs no piecām savstarpēji saskanīgām daudzdzīvokļu ēkām un to piedāvājumā būs gan 2 un 3, gan 4 istabu komforta klases dzīvokļi, kuru platība būs no 44 līdz 85,5 m2.