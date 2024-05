QR kods uz tualetes papīra iepakojuma, ES drošas "sērfošanas" karte bērniem, valsts uzraugoša institūcija, sociālo mediju lietotāju ierobežošana – šie ir daži no priekšlikumiem, kurus Eiropas Komisijai (EK) iesaka ieviest Eiropas Savienības (ES) pilsoņi, lai efektīvāk cīnītos pret naidu visplašākajās tā izpausmēs. Par dažiem no ES pilsoņu ieteikumiem būtu vērts diskutēt arī Latvijā, sevišķi tiem, kas attiecas uz naida runu sociālajos tīklos un publiskajā komunikācijā.

Maija vidū darbu noslēdza EK rosināta iniciatīva - Eiropas pilsoņu paneļdiskusija par naida apkarošanu sabiedrībā. Iniciatīvas ietvaros 150 nejauši izvēlēti pilsoņi no 27 ES dalībvalstīm, tostarp divi no Latvijas, trīs nedēļas nogalēs sprieda par veidiem, kā Eiropā izskaust naidu. Te gan jāuzsver, ka šie ES dalībvalstu pilsoņi nav eksperti jautājumā par naida izpausmēm, bet gan viņi reflektēja par pašu pieredzi vai sniedza vērtējumu par to, kā sabiedrībā un līdzcilvēkos izpaužas naids. ES iedzīvotāju bažas, skatījumu un ieteikumus palīdzēja strukturēt EK un arī neatkarīgi eksperti.