"Brexit" smagā ietekme uz Lielbritānijas ekonomiku liek tās iedzīvotājiem apšaubīt pirms astoņiem gadiem referendumā pieņemto lēmumu izstāties no Eiropas Savienības (ES). Lielbritānijas eksports un imports ir krietni mazāks, salīdzinot ar to, kāds tas būtu bijis, ja "Brexit" nebūtu noticis, aprēķinājuši ekonomisti. 2020. gadā, kad stājās spēkā izstāšanās līgums, arī Latvijas uzņēmēji bija satraukti par turpmāko uzņēmējdarbību vienā no lielākajām Latvijas ārējās tirdzniecības partnervalstīm. Briti arī ieņem nozīmīgu lomu Latvijas tūrisma sektorā.