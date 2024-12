Līdz ar šo vienošanos Eiropas lauksaimnieki gūs labumu no jauniem aizsardzības pasākumiem. Mēs sarunās vienojāmies par sensitīvu lauksaimniecības pārtikas produktu maksimālajiem importa apjomiem: imports no "Mercosur" veidos tikai nelielu daļu no Eiropas patēriņa – tas ir 0,1 % attiecībā uz cūkgaļu un 1,5 % attiecībā uz liellopu gaļu. Ļoti svarīgi ir tas, ka "Mercosur" eksportētājiem ir jāievēro tikpat stingri standarti kā Eiropas ražotājiem. Lai to pastāvīgi nodrošinātu, esam vienojušies par stingrākām kontrolēm un ciešāku sadarbību ar vietējām pašvaldībām "Mercosur" valstīs.