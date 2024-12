Eiropai ir nepieciešams atgūt ekonomisko izaugsmi, inovācijas un konkurētspēju. Pirms trīsdesmit gadiem Eiropa veidoja aptuveni ceturto daļu no globālā IKP. Pēc 20 gadiem ES īpatsvars būs tikai 11% – puse no Ķīnas ekonomikas apjoma, mazāk nekā ASV un līdzvērtīgs Indijai. Neviens no pasaules 10 lielākajām uzņēmumiem vai vērtīgākajiem jaunuzņēmumiem (ar vērtību vismaz 1 miljards ASV dolāru) nav Eiropas. No Eiropas 50 lielākajiem uzņēmumiem neviens nav dibināts pēdējo 30 gadu laikā. Kāpēc tā?