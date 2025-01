Atbalsta programmai varēs pieteikties gan topošie, gan esošie biometāna ražošanas un biometāna pārvadāšanas uzņēmumi. sākot no šā gada 2. ceturkšņa līdz pat 2029. gada 31. decembrim.

"Biometāna ražošanas veicināšana ir viens no soļiem, kas ilgtermiņā palīdzēs sasniegt zaļos mērķus. Latvijai ir liels, ļoti fragmentāri izmantots biometāna ražošanas potenciāls – mums ir labi attīstītas lopkopības un putnkopības nozares. Lai veicinātu biometāna ražošanu Latvijā, ir svarīgi veikt ieguldījumus gan iekārtu iegādē, gan infrastruktūras veidošanā biometāna transportēšanai un uzpildei, kā arī pieslēgumu izveidei. Tā ir lieliska iespēja uzņēmējiem vairot konkurētspēju, bet tautsaimniecībai saņemt pašu ražotu zaļo enerģiju" stāsta Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS).

Kopējais atbalsta programmas finansējums ir 21,5 miljoni eiro, 85% no tā veido ES fondu līdzekļi – Kohēzijas fonds.

Atbalsts tiks sniegts kombinēta finanšu instrumenta veidā – to veidos aizdevums vai garantija un kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas daļējai dzēšanai pēc projekta īstenošanas. Aizdevumu var izsniegt gan "Altum", gan cits finansētājs. Pirmajā gadījumā – tā būs kapitāla atlaide no "Altum" aizdevuma pamatsummas, bet otrā gadījumā – "Altum" garantija līdz 80% no cita finansētāja aizdevuma un kapitāla atlaide pamatsummas daļējam samazinājumam.