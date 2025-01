Medus analīzes Vācijā atklāj viltojumus. Latvijā PVD testē papildu paraugus

Laboratorijas atklāj viltojumus

Arī Latvijā 2024. gada pavasarī konstatēja medus paraugu, kurš neatbilda medus standartam. Par to tika informēts PVD, taču produkts no tirdzniecības vietas netika izņemts, jo ES trūkst atbilstošu likumu un procedūru šādai rīcībai.

Vāciju satricina analīžu rezultāti

Latvijā veic papildu pārbaudes

Aizdomas par medus viltošanu galvenokārt attiecas uz produktiem no trešajām valstīm. Eiklons norāda, ka caur Latvijas robežkontroles punktiem Eiropas Savienībā medus no trešajām valstīm tiek ievests salīdzinoši nelielos apjomos. 2024. gadā tā bija mazliet vairāk nekā viena tonna medus no tādām valstīm kā Gruzija un Ķīna.

Lielveikali apgalvo, ka veic pārbaudes

"Lidl" ir viens no lielveikalu tīkliem, kura pārdoto medu Vācijā pārbaudīja ZDF. "Lidl Latvija" komunikācijas komandas vadītāja Zane Neļķe norāda, ka šobrīd "Lidl" veikalos Latvijā pārdošanā ir vairāki medus veidi, no kuriem divi ir privātā zīmola produkti, bet pārējie ir ražotāju zīmoli – gan Latvijas, gan Eiropas Savienības.

"Ar visiem "Rimi" privātās preču zīmes ražotājiem ir noslēgts līgums un noteiktas produkta specifikācijas, kurās iekļauti konkrēti kvalitātes un ķīmiskie parametri un to testēšanas biežums, kas jānodrošina no ražotāja puses," apgalvo Bičkova. Tāpat arī uzņēmums izlases kārtībā veic medus testēšanu "Rimi" pārtikas krāpniecības programmas ietvaros, kur pārbauda pilnīgi visus kvalitātes un ķīmiskos parametrus akreditētās laboratorijās, lai pārliecinātos par medus autentiskumu.

Viņa skaidro, ka viens no faktoriem, kāpēc "Rimi" piedāvā saviem pircējiem Ķīnas izcelsmes medu, ir iespēja piedāvāt zemākas cenas produktu, kas gan nenozīmē zemāku kvalitāti un ko apliecina arī produktu testēšanas rezultāti. Otrs faktors ir tas, ka vietējā tirgū medus ražotāji nevar piedāvāt medu tādos apjomos, kā to vajadzētu mazumtirdzniecības tīklam privātajai preču zīmei.

Igaunijā atsauc medu no tirdzniecības

Arī Igaunijas Pārtikas un veterinārais dienests veic ikgadējas medus pārbaudes. 2023. gadā Igaunijas tirgū tika paņemti 22 medus paraugi, sešos no tiem tika atklāti svešas izcelsmes cukuri. 2024. gadā situācija uzlabojās – tikai viens analizētais paraugs saturēja svešas izcelsmes cukurus, tas tika atsaukts no tirdzniecības. Tā bija pirmā reize, kad tika konstatēts, ka vietējais medus satur svešas izcelsmes cukurus.

Marts Kullamā, uzņēmuma "Iktos" pārstāvis, Igaunijas "Delfi" skaidro, ka medus, kurā konstatēti svešas izcelsmes cukuri, nāk no profesionāla biškopja Dienvidigaunijā, kurš norāda, ka nav krāpies. "Mēs paši nosūtījām to pašu medus partiju uz "Intertek", akreditētu Vācijas laboratoriju, lai to analizētu, izmantojot to pašu metodi, un mums pateica, ka tas ir īsts medus," saka Kullamā.