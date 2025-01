2025. gads ir tikko sācies, un tas turpina iepriekšējā gada pēdējā ceturksnī iesāktās interesantās tendences finanšu tirgos. Viena no tām ir eiro vājināšanās attiecībā pret ASV dolāru. Kopš 2024. gada oktobra sākuma eiro vērtība attiecībā pret dolāru ir samazinājusies par 7,4%, un šobrīd eiro-dolāra maiņas kurss tuvojas paritātei.

Treškārt, nesen parādījušies divi papildu faktori, kas vēl vairāk vājina eiro kursu attiecībā pret dolāru - Donalda Trampa uzvara ASV prezidenta vēlēšanās un ar to saistītie riski. Tie ietver iespējamos importa tarifus ES precēm un ASV administrācijas vēlmi izmantot tarifus kā instrumentu uzņēmumu pārcelšanai uz ASV, ļaujot Eiropas uzņēmumiem izvairīties no tarifiem. Trampa inaugurācija notiks 20.janvārī, un uzreiz pēc tās jaunajam prezidentam un viņa administrācijai vajadzētu paziņot skaidrākas vadlīnijas par tarifu politiku. Tas mudina investorus pārvietot kapitālu no eirozonas uz ASV, jo importa tarifi un Eiropas uzņēmumu pārcelšanās uz ASV rada risku eirozonas ekonomikai, kas varētu prasīt ECB turpmāku procentu likmju samazināšanu vai citu stimulējošu pasākumu veikšanu.