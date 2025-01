No 10. līdz 28. martam Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), projekta "Code4Europe" ietvaros, kopā ar "Datorium" organizēs "EU Code Week" hakatonu un aicinās meitenes no visas Latvijas vecumā no 14-19 gadiem risināt aktuālus globālus un vietējus izaicinājumus, izmantojot digitālās tehnoloģijas, informē LIKTA.