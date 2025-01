Emīls Dārziņš: Digitālā eiro loma bezskaidrās naudas maksājumu konkurences nodrošināšanā

Pēdējā laikā arvien vairāk ir iespējams novērot, ka pasaules mēroga pasākumi slēdz ekskluzīvus sadarbības līgumus, kas norēķinus ļauj veikt tikai ar vienu maksājuma karšu shēmu. Pēdējo mēnešu laikā divi no šiem lielajiem pasākumiem ir notikuši arī Eiropas Savienībā, kas aktualizē diskusiju par to, ka neeksistē eiro zonā viens universāls maksāšanas instruments, kas strādā visās valstīs.

Parīzes Olimpisko spēļu gadījumā viens no ģenerālsponsoriem – "Visa" – bija panācis to, ka elektroniskos maksājumus iespējams veikt tikai ar šīs kompānijas izdotajām norēķinu kartēm, kamēr UEFA Čempionu līgas organizatori ir parakstījuši ekskluzīvu sadarbības līgumu nākamajiem 3 gadiem ar "MasterCard".

Ko tas nozīmē šī brīža realitātē? Vienā no minētajiem lielajiem sporta notikumiem nedarbotos ¾ no cilvēkiem izdotajām maksājumu kartēm, bet otrā – ¼. Pasākumu rīkotāji daļēji atrisināja šo problēmu, piedāvājot apmeklētājiem iegādāties šī sponsora priekšapmaksas maksājumu kartes (visbiežāk, pāris reizes lietojama maksājumu karte, kurai ir noteikta summa, par kuru lietotājs ir šo karti iegādājies), bet tādējādi tiek radīta vēl viena problēma – lieki plastmasas atkritumi.

Teorijā šāda veida darījumi paver jaunu perspektīvu maksājumu lomai un to pieejamībai visā Eiropā, jo īpaši kontekstā ar lielajiem spēlētājiem. Iepriekšminētie gadījumi bija sastopami atsevišķos globāla mēroga pasākumos, kurus apmeklēja cilvēki no visas pasaules, bet arvien biežāk arī iepērkoties internetā, t.sk. Eiropā, varam redzēt, ka tirgotāji izvēlas un dod priekšroku noteiktiem maksāšanas veidiem. Ja agrāk valdīja priekšstats, ka vairāki maksāšanas veidi nodrošinās pārdevējam lielāku pievienoto vērtību (lielāka iespēja, ka pircējam būs pieejams kāds no tiem), tad šobrīd liela daļa pārdevēju pievērš uzmanību izmaksām, un to optimizēšanas nolūkā piedāvā lētāko/-os instrumentus. Tas palielina risku, ka kāds pircējs nevarēs iegādāties sev vēlamo preci e-komercijā, jo pārdevējs neatbalstīs pircēja vēlamo metodi, vai arī sastapsies ar papildu izmaksām.