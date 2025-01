Guntars Krols: Eiropas IPO tirgi šobrīd ir labā pozīcijā

Eiropā liels pieaugums bija Ziemeļvalstīs, kur pērn IPO aktivitāte pieauga tieši divreiz – šeit tika īstenoti 20 IPO darījumi (pretēji 10 darījumiem 2023. gadā), kas kopumā piesaistīja 1,4 miljardus ASV dolāru. Te ir uzskatāmi varam redzēt, kāds ir vidējais Ziemeļvalstu IPO lielums – tas ir ap 70 miljoniem ASV dolāru. Es pieminu Ziemeļvalstis, jo tās visdrīzāk ir tuvākais un līdzīgākais reģions, ar ko salīdzināt Latvijas un Baltijas kapitāla tirgus. 70 miljonu ASV dolāru IPO Latvijai būtu ļoti liels darījums, taču tas nebūt nav nesasniedzams, un atsevišķi Baltijas enerģijas milži kapitāla tirgos ir piesaistījuši vairāk. No tā varam secināt, ka Latvijas uzņēmumi nav par mazu, lai to iziešanu biržā nepamanītu arī starptautiski.

Kā jau minēju, ASV kapitāla tirgos pagājušais bija labs gads IPO darījumiem – skaitliski to bija par 44% vairāk nekā gadu iepriekš (183 pret 127), bet piesaistīto investīciju apjoms auga par 47% no 22,2 miljardiem ASV dolāru 2023. gadā līdz 32,8 miljardiem pērn. Lielākais IPO darījums ASV pagājušajā gadā bija "Lineage" Inc kotācija, kas piesaistīja 5,1 miljardu ASV dolāru Ņujorkas "Nasdaq" biržā. ASV tirgi ir īpaši arī ar to, ka šeit tiek īstenots ļoti liels pārrobežu IPO darījumu skaits, proti, kotēti tiek citu valstu uzņēmumi. Pagājušajā gadā ASV tirgos šādu darījumu bija pat vairāk par pusi (55%), un to izcelsmes valstis galvenokārt bija Ķīna, Singapūra un Austrālija.