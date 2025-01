Atkritumu apsaimniekotājs tirgos remontētu elektrotehniku; iezīmē cenas

No 16. janvāra darbnīcai pievienojas arī "Lab!veikals", kur visas nopērkamās preces ir radītas no otrreizējiem resursiem vai no jauna tiek atgrieztas apritē. Veikalā iespējams iegādāties remontētas elektroierīces ar garantiju, kuras izmaksā par 30–50% lētāk nekā jaunas iekārtas. Šīm ierīcēm ir veikts gan tehniskais remonts – elektrodetaļu nomaiņa un funkcionalitātes atjaunošana, gan modernizācija (programmatūras atjauninājumi, uzlabojumi) un vizuālo defektu labošana (apdares uzlabošana, skrāpējumu vai bojājumu novēršana).