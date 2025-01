Uzņēmēji var turpināt pieteikties Inovāciju fonda projektu konkursos inovatīvu tehnoloģiju attīstībai

Septiņi uzņēmumi saņēma individuālas konsultācijas un ieteikumus savu projektu pieteikumu pilnveidošanai no Eiropas Komisijas (DG CLIMA) un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) pārstāvjiem.

Kopš darbības sākuma Inovāciju fonds atbalstījis jau 208 projektus (daļa no tiem šobrīd vēl ir granta līguma sagatavošanas stadijā), kopā šiem projektiem paredzot 12 miljardus eiro. Projekti iesniegti no 26 valstīm. No Latvijas Inovāciju fonda līdzekļus līdz šim ir piesaistījis uzņēmums "Aerones", izgatavojot pasaulē pirmos robotu komplektus vēja turbīnu lāpstiņu remonta veikšanai.