Annija Mežgaile: EK prezidentes paziņojums Davosā –jaunas ēras sākums Eiropas jaunuzņēmumiem

Eiropas vērtība vienmēr ir bijusi atbalsts vietējām iniciatīvām. Jau kopš pašas Eiropas Savienības (ES) dibināšanas finansējuma pieejamības mehānismi ir radīti tā, lai visiem būtu maksimāli vienlīdzīgas iespējas. Nu Eiropa ir spērusi soli tālāk, apņemoties atvieglot jaunuzņēmumu mērogošanas iespējas visā ES.

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena savā uzrunā Pasaules ekonomikas forumā Davosā solīja izveidot labvēlīgu vidi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai tie varētu mērogot savu biznesu, ražot un radīt inovācijas Eiropā, nevis meklēt vieglākus ceļus ārpusē. Fon der Leiena uzsvēra, ka lielākā šībrīža problēma ir pārāk daudz birokrātisko šķēršļu nacionālajā līmenī. Tāpēc Eiropa ir gatava inovatīviem uzņēmumiem piedāvāt strādāt visās ES valstīs saskaņā ar vieniem un tiem pašiem noteikumiem.

"Mēs saucam to par 28. režīmu. Korporatīvās tiesības, darba likums, nodokļi – viens vienots un vienkāršs režīms. Tas palīdzēs likvidēt barjeras, kas parasti rada problēmas, lai uzņēmums varētu mērogoties ES, jo kontinentālais mērogs ir mūsu lielākais aktīvs šajā gigantu pasaulē," uzrunā Davosā teica EK prezidente.

Un šī nav tikai uzruna. Fon der Leiena ir lēmusi izveidot projekta grupu EK, kuras fokuss būs jaunuzņēmumi un mērogošanas stadijā esoši uzņēmumi – tiks izstrādāts Eiropas politikas vadlīnijām atbilstošs ietvars, kas ilgtermiņā atvieglos Eiropas un arī Latvijas jaunuzņēmumu iespēju mērogot savu biznesu.

Vairāk nekā 13 tūkstoši atbalstītāju

Ideja par to, ka inovatīviem uzņēmumiem ir nepieciešams atbalsts dažādu administratīvu un birokrātisku šķēršļu pārvarēšanā ES, nav jauna. Jau iepriekš par to ir runāts, bet šķietami skaļāku balsi šī iniciatīva ieguva 2024. gadā. Vairāki uzņēmēji un jaunuzņēmumu pārstāvji no Eiropas sāka vākt parakstus iniciatīvas "EU Inc[/]" ietvaros.

Tā aicina izveidot visā Eiropā vienotu korporatīvo struktūru. Tas nozīmē, ka būtu, piemēram, iespējams dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kas visā Eiropā darbotos pēc vieniem principiem. Tādējādi būtu izveidota vienota uzņēmējdarbības struktūra, kas atvieglotu jaunu inovatīvu uzņēmumu izveidi un kapitāla piesaisti no ārvalstu investoriem.

Decembrī "Eu Inc" iniciatīva ar vairāk nekā 13 tūkstošiem parakstu tika nosūtīta EK. To joprojām ir iespējams parakstīt "EU Inc" mājas lapā šeit. Šo iniciatīvu ir parakstījusi arī bezpeļņas organizācija "TechChill". Mēs uzskatām, ka arī Latvijas jaunuzņēmumu dibinātāji ir pelnījuši iespējami mazāk šķēršļu un barjeru, kas kavē to attīstību ES iekšienē un ierobežo pilnvērtīgu ES resursu izmantošanu.

Kas ir mērogošana un kāpēc tā ir svarīga?

EK iniciatīvā šobrīd galvenokārt ir runa par mērogošanu. Tas ir viens no svarīgākajiem jaunuzņēmuma attīstības posmiem. Šobrīd ar inovatīvu ideju autoriem investori runās tikai tad, ja viņi spēs pārliecināt par savu prasmi un apņēmību iespējami ātri biznesu paplašināt citos tirgos iespējami plašākā ģeogrāfijā. Investori sagaida strauju izaugsmi, jo viņiem ir svarīga liela atdeve no ieguldījuma, lai kompensētu augsto risku, kas saistīts ar investīcijām jaunuzņēmumā. Turklāt strauja startapa izaugsme skaidri norāda uz to, ka produkts ir piemērots tirgum, un biznesa modelis ir dzīvotspējīgs.

Jaunuzņēmumiem ir jāaug ātri arī tāpēc, lai iegūtu savu tirgus daļu pirms to ir paspējuši izdarīt viņu konkurenti. Ja jaunuzņēmums attīstās pārāk lēni, lielākas kompānijas vai citi jaunuzņēmumi var nokopēt ideju un attiecīgi arī apsteigt sākotnējās idejas autoru. Mērogošana ir svarīga arī tāpēc, ka lielākā daļa jaunuzņēmumu sākotnēji strādā ar zaudējumiem augsto fiksēto izmaksu un dažādu nepieciešamo ieguldījumu dēļ. Strauja izaugsme palīdz palielināt pārdošanas apjomus, kas sedz sākotnējos ieguldījumus. Tāpat mērogošana palīdz piesaistīt un noturēt labākos talantus, kuri novērtē karjeras izaugsmes iespējas, konkurētspējīgu atalgojumu un arī akciju opcijas.

Pašam uzņēmumam mērogošana nodrošina vairāk resursus attīstībai, iespēju eksperimentēt un iegūt papildu līdzekļus ieiešanai jaunos tirgos vai jaunu produktu līniju attīstīšanai. Tas nozīmē arī iespējas investēt automatizācijā un tehnoloģijās, attiecīgi ieviešot jaunas sistēmas un uzlabojot procesus, kas veicina produktivitāti. Šie faktori nodrošina uzticamību potenciālo klientu acīs, vieglāku piekļuvi finansējumam nākamajos investīciju piesaistes raundos, kā arī spēju izdzīvot potenciālo krīžu gadījumos.

Eiropas atbalsts ļauj augt un palikt šeit

Šobrīd jaunuzņēmumiem no ES ir pieejams atbalsts lielākoties finansējuma formā. Latvijas jaunuzņēmumi šo iespēju veiksmīgi izmanto. Piemēram, pagājušā gada nogalē Latvijas militāro tehnoloģiju uzņēmums "Origin Robotics" saņēma (EK) apstiprinājumu 4,5 miljonu eiro finansējuma piešķiršanai no Eiropas Aizsardzības fonda. Finansējuma mērķis ir radīt bezpilota tehnoloģijās balstītu spēju veikt mērķu norādi, būtiski paplašinot precīzi vadāmās munīcijas izmantošanas iespējas. Vēl gadu iepriekš Latvijas robotizētas vēja turbīnu tehniskās apkopes un inspekcijas uzņēmums "Aerones" saņēma 4,4 miljonu eiro grantu no ES Inovāciju fonda, kas paredzēts augsti inovatīviem, mērogojamiem un ambicioziem infrastruktūras projektiem, kas vērsti uz CO2 emisiju samazināšanu. Savukārt zinātniski ietilpīgais jaunuzņēmums "Naco Technologies" ieguva 2,3 miljonu eiro grantu no Eiropas Inovāciju padomes akcelerācijas programmas "EIC Accelerator", lai revolucionizētu zaļā ūdeņraža ražošanu.

Jebkurš no šiem jaunuzņēmumiem apliecinās, ka Eiropas finansējums ir bijis svarīgs atbalsts to attīstībā. Nākamais solis - atvieglota mērogošanas iespēja Eiropā - ir vēl viena būtiska priekšrocība, kas veicinās inovatīvu uzņēmumu vēlmi palikt Eiropā, arī Latvijā un tieši šeit attīstīt savus produktus, tādējādi arī stiprinot ES neatkarību un konkurētspēju globālajā tirgū. Tāpēc ir liels prieks par šo ES drosmīgo soli un iecerēto palīdzību, kas ļaus nojaukt birokrātiskās barjeras un atsperties arī daudziem inovatīvo ideju autoriem no Latvijas.

