Nauda un padoms. Kā LIAA atbalsta biznesa inkubatora programmas dalībniekus?

"LIAA inkubatorā esam no vasaras. 2024. gadā arī izmantojām finansiālu un nefinansiālu palīdzību, ko sniedz šī programma.

Finansiāla palīdzība jaunuzņēmumam vienmēr ir svarīga, it īpaši, ja savu ideju finansē pats. 2024. gada grants palīdzēja uzbūvēt mehānisko daļu prototipam (līdzfinansējām), tagad mēs to pilnveidojām un esam gatavi piedāvāt pirmajiem klientiem. Līdz ar to var teikt – LIAA palīdzēja finansiāli uzbūvēt pirmo produktu.