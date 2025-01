Kādas iespējas un izaicinājumus Centrāleiropas uzņēmumiem sola 2025. gads?

Publicēts 17. "Deloitte" Centrāleiropas finanšu vadītāju aptaujas izdevums, kurā apkopotas 654 finanšu vadītāju atbildes no 14 valstīm, tostarp Latvijas. Tā atklāj galvenos izaicinājumus un iespējas, kas veidos uzņēmējdarbības vidi 2025. gadā.

"Šoreiz īpaša uzmanība pievērsta arī jautājumiem saistībā ar Uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības ziņojumu direktīvu (CSRD), kas sniedz ieskatu par to, kā uzņēmumi pielāgojas ilgtspējas virzītiem noteikumiem. Aptaujas rezultāti palīdz labāk izprast reģionālo sadalījumu un tendences attiecībā uz ziņojumu sagatavošanu, ļaujot uzņēmumiem un konsultantiem efektīvāk plānot savas stratēģijas un resursus," saka "Deloitte" Baltijas vadošā partnere Kristīne Jarve.

Latvijas finanšu vadītāji, tāpat kā to kolēģi Centrāleiropā, izrāda pastiprinātu izvairīšanos no riska, ar ievērojamu piesardzību attiecībā uz bilances posteņu pieaugumu. Lielākās bažas rada kvalificēta darbaspēka trūkums, ģeopolitiskā spriedze un pieprasījuma samazināšanās precēm un pakalpojumiem. Kvalificēta darbaspēka trūkums ir īpaši aktuāls uz vietējo tirgu orientētās nozarēs, piemēram, būvniecībā, finanšu pakalpojumu, enerģētikas u. c. nozarēs.