Kā mazināt augsto nevienlīdzību Latvijā – atbildīgo ministriju un ekspertu viedokļi atšķiras

Kāpēc Latvijā jau izsenis ir izteikta ienākumu nevienlīdzība, kā valsts to risina, un kas būtu jādara, lai mēs vairs neatrastos starp valstīm ar vislielāko ienākumu nevienlīdzību, skaidro "Delfi Bizness".

Ienākumu nevienlīdzību raksturo attiecība starp rīcībā esošo ienākumu, ko saņem 20% valsts iedzīvotāju ar augstākajiem ienākumiem, pret to, ko saņem 20% valsts iedzīvotāju ar zemākajiem ienākumiem, "Delfi Bizness" skaidro Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes profesore Sandra Jēkabsone.

Iedzīvotāju ienākumus galvenokārt (61,4%) veido ienākumi no algota darba, kur būtiska loma ir nodokļu sistēmai. Savukārt pabalsti un pensijas veido 35,1% no mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem, skaidro LM.

Savukārt patēriņam un aktīviem nodokļu slogs ir bijis mazāks, piebilst Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Andris Saulītis. Viņaprāt, tas arī ir viens no augstās nevienlīdzības iemesliem Latvijā: "Mazāk turīgajiem ienākums veidojas pamatā no darba, savukārt bagātākajiem lielāku īpatsvaru parasti veido ienākums no kapitāla." Saulītis skaidro, ka kapitāla atdeve šobrīd ir lielāka nekā ekonomiskā izaugsme, kas varētu būt arī iemesls augstajai nevienlīdzībai Latvijā.