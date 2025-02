Pārtikas un veterinārais dienests veikalos konstatējis viltotu medu

Laboratorijā Igaunijā veiktās DNS analīzes norāda, ka daļa no veikalos tirgotā medus ir ražots rūpnieciski, nevis to ir ievākušas bites, tāpēc tas ir mākslīgs, nevis dabīgs produkts, līdz ar to nebilst ES direktīvā noteiktajam, ka medus ir dabīga, salda viela, ko bite (Apis mellifera) ražo no augu nektāra. Tai pašā laikā PVD norāda, ka patlaban nepastāv ES mēroga oficiāla metodika medus DNS testu rezultātu izvērtēšanai.