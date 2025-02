Ceļā uz sinhronizāciju ar Eiropas energosistēmu darbu sācis Baltijas balansēšanas jaudu tirgus

Darbu uzsācis Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pārvades sistēmas operatoru (PSO) AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), AS "Elering" un AS "Litgrid" veidotais Baltijas balansēšanas jaudu tirgus, liecina medijiem sniegtā informācija. Jaunais tirgus nodrošinās sistēmas balansēšanai un frekvenču kontrolei nepieciešamo jaudas rezervi pēc Baltijas valstu energosistēmu atvienošanās no Krievijas kontrolētās IPS/UPS sistēmas un sinhronizācijas ar Eiropu, kas plānota šajā nedēļas nogalē.