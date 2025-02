Jesika Rūsvala: Ūdensresursi vairs nav pašsaprotami

Lai gan pēdējos gados Eiropā ir panākts zināms progress, vēl ir daudz darāmā. Ūdensresursu pārvaldībā neder universāla pieeja. Katras valsts situācija ir atšķirīga. Redzam, ka Latvijā tikai 32,5 % virszemes ūdeņu ir labā ekoloģiskā stāvoklī un neviens no tiem nav labā ķīmiskā stāvoklī, galvenokārt lauksaimniecības un ķīmiskā piesārņojuma dēļ. No otras puses, gruntsūdeņi pašlaik ir labākā stāvoklī, lai gan tie tiek arvien vairāk noslogoti. Protams, Vidusjūras reģionu problēmas atšķiras no Baltijas reģiona problēmām. Piesārņojuma daudzums ir atkarīgs no dažādu ekonomikas nozaru radītās vietējās ietekmes. Tomēr visām dalībvalstīm jādara vairāk, lai aizsargātu savas ūdens sistēmas, nodrošinātu ūdens izmantošanas efektivitāti, risinātu piesārņojuma problēmu, apvaldītu klimata pārmaiņas un veicinātu plūdu riska pārvaldību.