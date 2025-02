EPPO neplāno priekšvēlēšanu laikā klusēt par "netīrajām" fondu lietām reģionos; norāda uz spiedienu

Iepriekš no tās skanēja arī aicinājumi izvērtēt iespēju šādus kriminālprocesus izbeigt pavisam. EPPO prokurors Gatis Doniks "de facto" atzina, ka šos paziņojumus varētu uzskatīt par politisku spiedienu, kuram gan prokuratūra neplāno pakļauties.

Nesagaidījusi atbildi, pagājušajā nedēļā LPS spēra nākamo soli. Atsaucoties uz priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākumu, tagad tā aicina Eiropas prokuratūru atturēties no jaunas, līdz šim nepublicētas informācijas izplatīšanas medijos par šīm lietām. Pamatojums – kriminālprocesos iesaistītie pašvaldību deputāti kandidē arī gaidāmajās vēlēšanās, un šāda informācija varot radīt viņiem negatīvas sekas: nenovēršamu triecienu reputācijai un nopietnus draudus viņu tālākai darbībai kā deputātiem.

"Mēs esam saņēmuši vairākas vēstules no Latvijas Pašvaldību savienības, taču jāatzīmē, ka Pašvaldību savienība nav kriminālprocesā iesaistītā persona. Un no šo iesnieguma satura mēs redzam, ka faktiski viņi cenšas mums norādīt, kas un kādā veidā būtu darāms izmeklēšanai, kādas normas un kādi principi būtu jāievēro, it sevišķi šajā pirmsvēlēšanu laikā. Diemžēl jāatzīst, demokrātiskā valstī ir nepieļaujami, ka biedrība, kas pārstāv pašvaldību kopumu, mēģina šādā veidā iejaukties kriminālprocesa gaitā," uzskata Doniks.