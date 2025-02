EK norāda uz degvielas kvalitātes trūkumiem un ievieš pasākumus negodīgas konkurences ierobežošanai

Eiropas Savienība ir spērusi soļus, lai aizsargātu savus ražotājus, ieviešot antidempinga nodevas biodīzeļa importam no Ķīnas. Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija (LBBA) uzsver, ka līdzīgi aizsardzības pasākumi ir nepieciešami arī Latvijā, lai pasargātu vietējos biodegvielas ražotājus no negodīgas konkurences.

Eiropas Komisija (EK), atsaucoties uz Eiropas Biodīzeļdegvielas Asociācijas (EBB) iesniegumu, ir ieviesusi antidempinga nodevas biodīzeļa importam no Ķīnas, kas atkarībā no biodegvielas ražotāja svārstās no 10% līdz 35,6% no CIF cenas. Šīs nodevas aizstāj iepriekš noteiktās pārejas perioda nodevas un ietekmē aptuveni 50 uzņēmumus Ķīnā.