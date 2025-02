Dinamiskā Lietuva, stabilā Latvija un drūmā Igaunija – kā ES valstis atkopjas pēc pandēmijas

Drīz apritēs pieci gadi, kopš pasauli piemeklēja Covid-19 pandēmija un ar to saistītie izaicinājumi. Kamēr Eiropa uztraucas par Vācijas – tās lielākās ekonomikas – lejupslīdi, Dienvideiropas valstis ir ne tikai atguvušās, bet arī uzrādījušas ievērojamu izaugsmi salīdzinājumā ar pirmspandēmijas periodu. Visstraujāko izaugsmi demonstrējušas Eiropas salu valstis – Īrija, Malta, Kipra. To sekmes noteikusi gan spēja veiksmīgi pārvarēt pandēmijas sekas, gan citi faktori.

Jo tuvāk ziemeļiem, jo gausāka ekonomika

Salīdzinot reālā IKP izmaiņas periodā no pirmspandēmijas laika, 2019. gada, līdz 2023. gadam, starp Baltijas valstīm visspēcīgākā izaugsme ir bijusi Lietuvai, esot ieguvējai no straujākas imigrācijas, stāsta Zorgenfreija. "Redzēta gan iepriekš emigrējušo tautiešu atgriešanās, gan Ukrainas bēgļu pieplūdums, gan arī imigrācija no Centrālāzijas valstīm," skaidro ekonomiste, piebilstot, ka daļa no imigrantiem gan ir zemu prasmju darbaspēks, kas samazina vidējo produktivitāti.