Kā studenti – pēdējā brīdī. Latvijai 18 mēneši, lai apgūtu vienu miljardu eiro no Atveseļošanās fonda

Latvija, kā arī citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis jau vairāk nekā trīs gadus saņem līdzekļus no Atveseļošanas un noturības mehānisma jeb Atveseļošanas fonda (AF), kurš izveidots, lai atdzīvinātu ES dalībvalstu ekonomiku pēc pandēmijas. Lai gan Latvija ir bijusi aktīva, iegūstot finansējumu, aktuāls ir jautājums par to, cik efektīvi līdzekļi tiek izmantoti un vai valsts spēs pilnībā īstenot plānotās reformas un investīcijas līdz noteiktajam 2026. gada termiņam.

Lai ES dalībvalstis varētu saņemt AF naudu budžetā, vispirms tām jāīsteno reformas un projekti, sasniedzot noteiktus rādītājus saskaņā ar to izstrādātajiem AF plāniem. Latvijai līdz 2026. gada augusta beigām ir nepieciešams sasniegt kopumā 229 rādītājus, kas ir sadalīti vairākos maksājumos.

"Vai mēs piešķirtu tik lielu naudas daļu digitalizācijai? Neesmu pārliecināts, jo Latvija jau ir diezgan digitalizēta valsts," uzskata ekonomists. Viņš norāda, ka e-pārvaldes pakalpojumi ir labi attīstīti, programmēšana ir viena no galvenajām eksporta nozarēm, kā arī ir ļoti attīstīts privātā sektora digitālo produktu piedāvājums citām nozarēm. "Ja kāds uzņēmums tos neizmanto, ļoti iespējams, vaina ir citur – ja uzņēmums ražo vienkāršus koksnes produktus ar vienkāršām tehnoloģijām, tad tajā nav daudz kā digitalizējama," saka Strautiņš.

Pārdala "Rail Baltica" projektam

Taču AF sākotnējais finansējuma sadalījums nav akmenī kalts. Valstis drīkst pārdalīt piešķirto finansējumu citu projektu īstenošanai, to apstiprinot ES Ekonomisko un finanšu jautājumu padomei.

To izmantojusi arī Latvija. Februārī padome apstiprināja 114 miljonu eiro AF finansējuma pārdali Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļas būvdarbu īstenošanai "Rail Baltica" projekta kontekstā.

Vienlaikus Latvija atsakās no Rīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras izbūves (ātrgaitas sabiedriskā transporta līnijas) projekta īstenošanas par 40 miljoniem eiro, kā arī no bezemisiju vilcienu uzlādes infrastruktūras izveides 74 miljonu eiro apmērā.

Grozījumi paredz arī pilnvērtīgi izmantot to AF finansējuma daļu, ko objektīvi nav iespējams īstenot atbilstoši sākotnējam plānam. Piemēram, veicot pārdales, tiks īstenota jauna investīcija tehnisko palīglīdzekļu pieejamībai personām ar invaliditāti par 7,2 miljoniem eiro un zemas īres maksas mājokļu būvniecība 29 miljonu eiro apmērā.

"Ja "budžeta robu aizpildījuma" rezultāts ir kaut kas sabiedrībai vajadzīgs, tad lai jau tā notiek. Neesmu pārliecināts, ka tik drīz "RailBaltica" sasniegs Rīgas Centrālo staciju, taču pusuzbūvēta ēka pamazām ietu postā un bojātu pilsētas izskatu. Gan jau to varēs starplaikā izmantot vietējām dzelzceļa līnijām," uzskata Strautiņš.

Īstenošana iepriekš kavējusies

Tomēr Latvijā izmaksātā finansējuma īpatsvars no visa īstenošanas periodā paredzētā finansējuma ir vismazākais starp Baltijas valstīm – tikai 12%. Lietuvā un Igaunijā tas ir attiecīgi 29% un 30%. Savukārt ES vidēji – 37%, visvairāk līdzekļu īstenošanas perioda pirmajā pusē saņemot Francijai, Portugālei, Spānijai, Itālijai un Grieķijai.

Atliek uz pēdējo brīdi

Tomēr pastāv bažas, vai valstis spēs pabeigt visas plānotās reformas un investīcijas līdz AF īstenošanas plāna beigām, jo kavēšanās jau notikusi pirmajā posmā. Lielākā daļa reformu un īpaši investīciju tiek plānota uz īstenošanas perioda noslēgumu, un to aktīva ieviešana sāksies šā gada otrajā pusē.

Gadījumā, ja Latvijas AF plānā paredzētie reformu un investīciju rādītāji nebūs sasniegti 100% apmērā, tas radīs būtiskas sekas – līdzekļi, kas izlietoti šo reformu un investīciju realizācijai, būs jāsedz no valsts vai pašvaldību budžetiem, jo tie netiks finansēti no AF līdzekļiem, 2022. gadā norādīja Valsts kontrolē .

Ekonomists norāda, ka lielāki sarežģījumi ir ar šī ES finanšu perioda (2021.–2027. gads) naudas apguvi. Par to, ka kohēzijas un struktūrfondu apguve ir sākta ļoti lēni, šomēnes brīdināja arī ES komisārs Valdis Dombrovskis ("Jaunā Vienotība").

Papildu pusmiljards eiro

Veiksmīga AF līdzekļu apgūšana, būtiski palielinot valstu valdību tēriņus pēc pandēmijas, var pozitīvi ietekmēt to ekonomisko izaugsmi, "Delfi Bizness" iepriekš norādīja ekonomisti. To sekmīgi veikusi Spānija un citas Dienvideiropas valstis, kas līdz šim saņēmušas lielāko finansējuma īpatsvaru no visa īstenošanas periodā paredzētā finansējuma.