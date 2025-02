Iegūstam ziņas un uzvedamies citādi nekā ikdienā – kā lietojam sociālos tīklus salīdzinājumā ar ES

Kādi ir Latvijas iedzīvotāju sociālo tīklu lietošanas paradumi – kurus patērējam biežāk, cik daudz, kā tas atšķiras no Eiropas Savienības (ES) vidējiem rādītājiem, skaidro "Delfi Bizness".

Pavadām arvien vairāk laika

Sociālo tīklu ietekme pieaug, jo tajos arvien vairāk laika pavada arvien lielāks iedzīvotāju skaits, "Delfi Bizness" saka Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes docente un pētniece Ilze Jankovska. It īpaši tas novērojams jauniešu vidū. 77% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka sociālajos tīklos pavada vismaz stundu dienā, savukārt 59% jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem tajos pavada vairāk nekā trīs stundas dienā, secināts Jankovskas veiktajā aptaujā.

Vieglāk ievainojami pret Kremļa darbībām

"Tie sistemātiski un ilgstoši izplata naratīvu par it kā "sliktajiem", "uzpirktajiem", "neobjektīvajiem" (tradicionālajiem) medijiem," norāda Bambals. Viņš piebilst, ka tas pilnībā sakrīt ar Kremļa ilgtermiņa dezinformācijas mērķiem, lai panāktu, ka iedzīvotāji neuzticas ne valsts institūcijām, ne medijiem, nevienam.

Jāizglīto par mediju darbu

Bambalu tas uztrauc, jo palielinās riski, ka cilvēki sociālajos medijos un slēgtās "WhatsApp" vai "Telegram " grupās saklausītas baumas un dezinformāciju nekritiski nodod tālāk, nesalīdzinot to ar tradicionālo mediju ziņām. "Kamēr tradicionālajiem medijiem ir ētikas standarti, faktu pārbaudīšana, redakcionālā atbildība, tostarp atbildība par veidoto un izplatīto saturu arī likuma priekšā, tikmēr sociālo mediju lietotāji var izplatīt visneprātīgākās muļķības un sazvērestības, slēpjoties aiz viedokļa paušanas un vārda brīvības," norāda Bambals.

Savukārt Jankovska saka, ka atšķirības no ES vidējiem rādītājiem varētu slēpties mediju pratības trūkumā, kas ietver arī izpratnes trūkumu par mediju, tostarp sociālo mediju, darbību, atbildību, finansēšanu un ietekmi.

Aptaujā nav iekļauts video koplietošanas platformas "YouTube" lietojums, jo tas ir sociālais medijs, nevis tīkls. Taču tas ir viens no visvairāk lietotajiem mediju kanāliem, norāda Jankovska. Viņa arī piebilst, ka saturs, arī mediju, ņemot vērā "YouTube" lietošanu, "TikTok" straujo pieaugumu, "Instagram", galvenokārt tiek patērēts video formātā.

Meklē propagandu

Tas saistīts ar ģeopolitisko situāciju. "Nav noslēpums, ka prokremliskie dezinformatori Krievijā, arī Baltkrievijā, 2022. gadā, ja vēl nebija to paspējuši līdz tam, ātri aizmigrēja uz sociālo mediju platformām, veidojot kontus un saturu tajos," skaidro Bambals. Viņš arī norāda, ka šaipus robežai NEPLP noslēdza piekļuvi visiem tradicionālajiem propagandas kanāliem, bet acīmredzot pieprasījums pēc satura atsevišķās sabiedrības grupās saglabājās un tās to turpināja patērēt sociālo mediju platformās.

Kļūstam atšķirīgāki no tā, kādi esam reālajā dzīvē

Taču tie nav vienīgie riski. Jankovska jau trešo gadu pēc kārtas veic aptauju ar mērķi noskaidrot, kā un vai cilvēki ir atšķirīgi virtuālajā un reālajā dzīvē, respektīvi, kā viņi sevi reprezentē citiem sociālajos tīklos. Aptaujas rezultāti rāda, ka pieaug cilvēku skaits, kas sociālajos tīklos ir atšķirīgi no tā, kādi ir reālajā dzīvē. Ja 2023. gadā 22% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 gadiem atzina, ka sociālajos tīklos pilnībā vai daļēji atšķiras no reālās dzīves, tad 2024. gadā tie jau bija 33% un 2025. gadā – 35%.