Mārtiņš Lācis: Nelegāla saplākšņa imports Eiropā – draudi, sekas un risinājumi

Sankciju apiešana un tās sekas

ES līdzšinējā nostāja nelegālā saplākšņa apkarošanā ir bijusi samērā reaģējoša un aktīva. Līdz šim efektīvākais instruments ir antidempinga regulējums, kas no 2024. gada maija apgrūtināja bērza saplākšņu importu no Turcijas un Kazahstānas. 2024. gada oktobrī Eiropas Komisija uzsāka antidempinga izmeklēšanu par cietkoksnes saplākšņa importu no Ķīnas. Tas ir būtisks solis, taču nepieciešamas stingrākas regulācijas un efektīvāki mehānismi, lai nepieļautu trešo valstu izmantošanu sankciju apiešanai. "Earthsight" ir iesniegusi pierādījumus Eiropas iestādēm, aicinot pastiprināt koksnes sankcijas un attiecināt tās uz produktiem, kas izgatavoti no Krievijas kokmateriāliem citās valstīs. Somija slēgusi sauszemes robežu ar Krieviju, Polijā uzsāktas vairākas izmeklēšanas.