Kuģi joprojām piesārņo ES ūdeņus, secināts revīzijā

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) otrdien publicētajā ziņojumā celta trauksme: kuģi turpina piesārņot Eiropas Savienības (ES) jūras ūdeņus. Lai gan ES tiesību akti uzlabojas un dažkārt ir pat stingrāki nekā starptautiskie noteikumi, 22 piekrastes ES dalībvalstīs to īstenošana nebūt nav apmierinoša. Revidenti brīdina, ka kuģu radītā dažādu veidu piesārņojuma novēršanai, apkarošanai, izsekošanai un sodīšanai veiktās darbības nav pietiekamas.

Ziņojumā novērtētas ES darbības kuģu radītā piesārņojuma novēršanai laikposmā no 2014. gada janvāra līdz 2024. gada septembrim. Revīzijas gaitā tika apmeklēta Francija un Vācija, kur atrodas divi jūras apakšreģioni (Paplašinātā Ziemeļjūra un Baltijas jūra ), kas ietver otro noslogotāko kuģošanas joslu pasaulē.

"Ņemot vērā to, ka saskaņā ar aplēsēm vairāk nekā trīs ceturtdaļas Eiropas jūru skar piesārņojuma problēma, joprojām nav redzams, kā reāli īstenot nulles piesārņojuma ieceri aizsargāt cilvēku veselību, bioloģisko daudzveidību un zivju krājumus."

Tomēr ES revidenti konstatēja, ka dalībvalstu rīcība sekoja vien uz dažiem no šiem brīdinājumiem un apstiprināja piesārņojumu tikai 7% gadījumu. Viens no iemesliem bija laiks, kas pagājis no satelītattēla iegūšanas līdz piesārņojuma faktiskajai pārbaudei.