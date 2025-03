Sintija Sējēja: Vai EST spriedums varētu ko mainīt ES dalībvalstu nacionāla līmeņa regulējumā?

2025. gada 14. janvārī Eiropas Savienības (ES) darba devēju konfederāciju informācijas telpu pārpildīja ziņa par Eiropas Savienības Tiesas (EST) publicēto ģenerāladvokāta Nikolaja Emiliou (ĢA) atzinumu par minimālās algas direktīvas lietu Nr. C ‑ 19/23 "Dānijas Karaliste pret Eiropas Parlamenta Eiropas Savienības Padomi". Kāpēc šī ziņa bija un ir nozīmīga?

Latvijas Darba devēju konfederācijai (LDDK) viesojoties Briselē janvārī un tiekoties ar kolēģiem no Dānijas Darba devēju konfederācijas, bija iespēja izzināt Skandināvijas valstu perspektīvu jautājumā par minimālās algas direktīvas lietu. Darba devēju uzmanību pievērš galvenais ĢA secinājums – ES nav kompetences regulēt algu līmeņus, un šī direktīva varētu būt pretrunā ar dalībvalstu tiesībām pašām noteikt algas politiku.

Galvenais ĢA juridiskais apsvērums ir par Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 153. panta 5. punktu. Minētajā pantā ir skaidri noteiktas ES kompetences un dalībvalstu darbības jomas, savukārt atsauce uz 5. punktu ir svarīga, jo tajā noteikts, ka šī panta noteikumi neattiecas uz darba samaksu, uz tiesībām apvienoties, uz tiesībām streikot vai uz tiesībām pieteikt lokautus. Līdz ar to, protams, šis atzinums pievērsa būtisku darba devēju uzmanību, jo tagad galvenais jautājums ir par to, cik lielā mērā ES var ietekmēt algu politiku dalībvalstīs, ņemot vērā, ka LESD skaidri nosaka, ka ES nav kompetence regulēt algu līmeņus.